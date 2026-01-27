¿Cuánto le falta hoy al San Roque para alcanzar el vertedero?

Con lluvias activas en Villa Carlos Paz desde la mañana y un pronóstico que anticipa precipitaciones durante toda la jornada y también para este miércoles, el dique San Roque continúa por debajo del nivel necesario para que el agua ingrese por el vertedero.

De acuerdo a los datos oficiales actualizados al martes 27 de enero, el San Roque se ubica en 34,77 metros, cuando la cota del vertedero es de 35,30 metros. La diferencia marca que faltan 53 centímetros para que el lago alcance el nivel de derrame y comience a ingresar agua por el embudo. Aunque el embalse tiene una válvula abierta, el nivel actual no permite ese aporte natural.

La situación se repite en el resto de los principales embalses de la provincia, que también permanecen por debajo de sus cotas de vertedero:

La Viña: nivel actual de 95,55 metros, a 4,95 metros del derrame.

Cruz del Eje: 35,55 metros, a 1,65 metros del vertedero.

Los Molinos: 51,77 metros, con una diferencia de 1,23 metros.

Embalse Río Tercero: 51,77 metros, a 1,23 metros de la cota máxima.

La Quebrada: 44,30 metros, a 2,20 metros del vertedero.

Pichanas: 33,60 metros, a 40 centímetros del derrame.

Dique El Cajón: 25,18 metros, con una diferencia de 5,02 metros.

Dique El Cajón (cota mayor): 37,50 metros, a 6,50 metros del nivel de vertedero.

Si bien las lluvias que se registran en distintos puntos de la cuenca generan expectativa por una posible recuperación, ningún dique alcanza por ahora su nivel de derrame, y el sistema hídrico provincial continúa con valores por debajo de lo normal para esta época.