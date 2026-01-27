El Gobierno incluyó el proyecto de ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias

Tal como había adelantado el lunes en sus redes sociales el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobierno de Javier Milei amplió este martes el temario a tratar en el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación que se abrirá el próximo 2 de febrero.

Así quedó plasmado en el Decreto 53/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario libertario y de Adorni.

De esta manera, el tratamiento de la reforma de la Ley Penal Juvenil quedó habilitado para ser discutido en ambas cámaras del Congreso. El objetivo es reemplazar el Régimen Penal de la Minoridad vigente y establecer un sistema de responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 14 años.

El proyecto obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025 y fue diseñado en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en coordinación con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.

El principal punto de debate gira en torno a la edad de imputabilidad. Mientras que en las huestes libertarias prefieren fijarla en 13 años, el consenso alcanzado en las comisiones parlamentarias estableció el piso en los 14. Frente a este debate el Gobierno se mostró abierto a ceder y está dispuesto a mantener abierta la discusión en pos de alcanzar acuerdos con los aliados y los sectores de la oposición que permitan alcanzar la sanción de la iniciativa.

El cronograma legislativo también incide en la posibilidad de que la discusión sobre la Ley Penal Juvenil se prolongue más allá del período de sesiones extraordinarias, que se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero.

La reactivación del debate del polémico proyecto se vio impulsada por el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente asesinado en Santa Fe por tres menores.

Asimismo, la actividad en ambas cámaras iniciará formalmente con la intención de discutir y tratar la Reforma Laboral, uno de los temas de mayor interés de Milei. También se debatirá la reforma a la Ley de Glaciares; el Acuerdo Mercosur - Unión Europea y la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.