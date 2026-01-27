El mal tiempo complica la recolección de residuos en Cosquín

Las intensas condiciones climáticas registradas en las últimas horas comenzaron a impactar en el servicio de recolección de residuos en Cosquín, que no podrá prestarse con normalidad mientras persista el mal tiempo.

Desde el municipio informaron que las tareas habituales se encuentran afectadas por el estado de las calles y la imposibilidad de circular con los camiones, situación que obliga a reprogramar recorridos y reducir frecuencias en distintos sectores de la ciudad.

La prestación se normalizará progresivamente cuando mejoren las condiciones meteorológicas y se garantice la seguridad del personal y de los vehículos afectados al servicio.

Mientras tanto, se solicita a los vecinos evitar sacar residuos a la vía pública hasta que el servicio pueda restablecerse, con el objetivo de prevenir acumulaciones y complicaciones sanitarias.