Emotivo: Cadena de oración por una reconocida vecina de Colinas

Una cadena de oración comenzó en las redes sociales para pedir la pronta recuperación de una querida vecina de Villa Carlos Paz, Vilma Agüero, quien fuera además presidenta del centro vecinal del barrio Colinas.

Se trata de una vecinalista que tuvo una importante participación en el desarrollo social y comunitario del Distrito Oeste, está luchado contra una dura enfermedad y se encuentra en estado crítico.

Según pudo conocerse, la mujer permanece internada en estado reservado en un hospital de la ciudad de Córdoba y sus familiares y amigos elevaron una plegaria al cielo.