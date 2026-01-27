Es oficial el aumento para las Asignaciones Familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este martes el aumento del 2,85% en las asignaciones familiares que pagará en febrero próximo. La actualización sigue el ritmo de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos meses de rezago, por eso en febrero la suba del 2,85% va en línea con el avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre pasado.

El ajuste replica el mismo porcentaje aplicado días atrás a las jubilaciones y pensiones, en el marco del esquema de actualización mensual de las prestaciones sociales.

Así quedó plasmado en la Resolución 23/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Anses, Fernando Omar Bearzi, y alcanza a todas las prestaciones comprendidas en la Ley 24.714.

El régimen incluye a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado; beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); titulares de pensiones no contributivas por invalidez; de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

Con esta actualización, la AUH pasará a ser en febrero de 129.082,71 pesos, mientras que la Asignación por Embarazo se elevará a 121.818,42 pesos. En este último caso, ANSES recordó que el 80% del monto se cobra mensualmente y el 20% restante se liquida de manera anual, una vez presentada la libreta con los controles de salud correspondientes.

La resolución también actualizó los montos de las asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad y prenatal, cuyos valores varían según el nivel de ingresos del grupo familiar y la zona geográfica. En los tramos de menores ingresos, los montos generales para la asignación por hijo y prenatal quedaron en 64.554 pesos, mientras que en las zonas diferenciales del país los importes pueden superar los 139 mil pesos. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los valores generales parten desde 93.844 pesos y alcanzan hasta 210.186 pesos, con cifras más elevadas en las zonas 2, 3 y 4.

Además, Anses actualizó los valores de las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio, que se pagan por única vez. En febrero, la asignación por nacimiento será de 75.246 pesos, la de adopción ascenderá a 449.888 pesos y la correspondiente a matrimonio se fijó en 112.668 pesos, sin diferencias por zona.

Por último, la Ayuda Escolar Anual también fue alcanzada por el incremento y quedó establecida en 42.039 pesos para el valor general, con montos superiores en las zonas diferenciales, que llegan hasta 83.797 pesos. Desde el organismo aclararon que quienes tengan un ingreso individual superior a 2.646.379 pesos quedarán excluidos del cobro de asignaciones familiares, aun cuando el ingreso total del grupo familiar no supere el tope máximo vigente.