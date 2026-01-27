Hay alerta por tormentas fuertes en las sierras de Córdoba

Un alerta por tormentas fuertes se encuentra vigente en las sierras de Córdoba, se esperan crecientes y solicitan a vecinos y turistas mantenerse alejados de los ríos y arroyos.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad se informó que, en base a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, se prevén lluvias intensas en distintos puntos de la geografía cordobesa.

Estos eventos podrían estar asociados a abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo, ráfagas de viento, caída de granizo, y actividad eléctrica.

Se insta a la población a extremar medidas de prevención, evitando realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, la circulación en horarios críticos, y manteniéndose alejados de cauces de ríos y arroyos por eventuales crecidas.