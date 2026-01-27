Juegos Suramericanos: deportes y juegos a orillas del río Cosquín

En el marco del 66° Festival Nacional del Folklore, Cosquín recibe esta semana una propuesta deportiva y recreativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de difundir una nueva edición de los Juegos Suramericanos que se desarrollarán en el mes de septiembre.

La iniciativa se instala a orillas del río Cosquín con un estadio inflable 360° y una agenda pensada para todas las edades. Entre las actividades se destacan el fútbol en burbujas gigantes, tenis, vóley con paracaídas y distintas propuestas lúdicas vinculadas al deporte y el movimiento.

La acción promocional forma parte del recorrido que Santa Fe realiza por distintos puntos del país para visibilizar el evento internacional, que tendrá como sedes a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, y reunirá a delegaciones de toda la región.