Transporte urbano renovado
¿Qué tecnología suman los nuevos colectivos 0 km de Carlos Paz?La ciudad reemplazó el 100 % de la flota por unidades con geolocalización, cámaras, accesibilidad y menor impacto ambiental
Villa Carlos Paz puso en funcionamiento nuevas unidades de transporte urbano 0 km, con un recambio total de la flota que incorpora tecnología de control, seguridad, accesibilidad y eficiencia ambiental, marcando un salto técnico respecto del sistema anterior.
Uno de los principales cambios es la incorporación de sistemas de geolocalización en tiempo real (GPS), que permiten al Municipio monitorear recorridos, frecuencias y tiempos de servicio, optimizando la gestión y posibilitando una respuesta rápida ante desvíos o incidentes.
Las unidades también cuentan con cámaras de seguridad internas, integradas al sistema de control, lo que refuerza la seguridad de pasajeros y conductores y aporta registros ante cualquier situación operativa o de conflicto.
En materia de accesibilidad, el 60 % de los colectivos está adaptado para personas con movilidad reducida, en consonancia con la infraestructura urbana existente, como garitas con rampas, facilitando un uso más inclusivo del sistema.
Desde el punto de vista ambiental, los nuevos colectivos presentan mejores estándares de emisión, con menor liberación de gases contaminantes y una reducción de la huella de carbono en comparación con la flota reemplazada, alineándose con criterios de movilidad urbana más sustentable.
En esta primera etapa se incorporaron 10 unidades, mientras que las 4 restantes arribarán en los próximos días, completando una flota que vuelve a quedar 100 % 0 km, como ya había ocurrido en la renovación realizada en 2022.