Se esperan crecientes en los ríos y arroyos de las sierras

Tras las lluvias caídas durante las últimas horas en el Valle de Punilla, se espera el ingreso de crecientes en los ríos y arroyos que alimentan el lago San Roque. Se estima que el agua llegará en horas de la tarde, trascendió que se registró un promedio de 18 mm. en la cuenca del embalse más famoso de las sierras de Córdoba.

Se verá modificado el caudal del río San Antonio y ocurrirá lo propio en el arroyo Los Chorrillos y sobre el río Cosquín.

El lago se encuentra actualmente en 34,77 metros (la cota del vertedero se ubica a 35,30 metros) y le faltan apenas 53 centímetros para alcanzar su capacidad máxima. De forma preventiva, se dispuso la apertura al 50% de una de las válvulas.