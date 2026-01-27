Tasas municipales: ¿Qué hacer si tengo deuda?

La Municipalidad de Villa Carlos Paz lanzó un plan para regularizar el pago de las tasas municipales. Aquellos vecinos que tengan deuda de años anteriores correspondientes a las tasas de Inmuebles o Automotores, podrán ponerse al día y abonarlas con una quita del 50% de interés en pago único.

Es importante destacar, que este trámite se realiza únicamente personalmente en el municipio de Villa Carlos Paz (Liniers 50), por mail a [email protected] o por WhatsApp al (3541) 637975.

Asimismo, los vecinos que quienes estén al día con las tasas municipales podrán acceder a los descuentos del pago único anual del 2026: 60% de descuento para automotores (abonando hasta el 20 de febrero) y 40% descuento para inmuebles (abonando hasta el 20 de febrero). Hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta cordobesa y pago con efectivo, billeteras virtuales y tarjetas de crédito y débito.

Se puede abonar en línea a través del sitio web oficial www.villacarlospaz.gov.ar en la sección «Contribución Municipal» o bien presencialmente de 8 a 13 hs en los lugares de pago habilitados: MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ - Liniers 50; UGBIM (Unidad de Gestión y Bienestar Municipal) - Medrano 125; CENTRO DE EMISIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR - Av. Illia 2164; REGISTRO CIVIL - José Hernández 299 y CEMENTERIO MUNICIPAL - Chile 1250.