Video: Pablito Castillo te invita a los mejores lugares de Carlos Paz

El influencer Pablito Castillo se convirtió en el nuevo protagonista de la campaña de promoción turística de Villa Carlos Paz. El artista recorrió algunos de los lugares más hermosos de la ciudad, desde la costanera del lago San Roque hasta el Cerro de la Cruz, y grabó un videoclip donde invita a disfrutar las vacaciones de verano en uno de los enclaves más famosos de Córdoba.

El material fue difundido en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo y la Municipalidad, donde puede verse a Pablito aprovechar una tarde sol para andar en hidropedal por el lago San Roque, tirarse «bomba» a las aguas del río San Antonio y degustar un delicioso plato con una vista maravillosa de la ciudad.

Sin dudas, son postales del verano que cualquier turista podrá vivir durante su estadía en la ciudad.

(MIRÁ EL VIDEO DE PABLITO CASTILLO)