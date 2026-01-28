Bancor acompañó el 60° Festival de Jesús María con financiación accesible y fuerte presencia

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María celebró su 60° aniversario del 9 al 18 de enero con una edición histórica que convocó a más de 230 mil visitantes y una programación artística de primer nivel. En ese contexto, Bancor se consolidó como sponsor estratégico del evento, aportando herramientas de financiación que facilitaron el acceso del público.

Según datos de la organización, siete de cada diez pagos realizados con tarjeta de crédito o débito durante el festival se concretaron a través de Bancor, reflejando la fuerte presencia de la entidad provincial entre los asistentes.

Uno de los principales atractivos fue la financiación especial con Cordobesa Crédito, que permitió la compra de entradas en hasta seis cuotas sin interés, acompañando una grilla que combinó jineteadas, espectáculos de campo y presentaciones de artistas consagrados como Abel Pintos, Soledad y El Chaqueño Palavecino.

Compromiso con la cultura y el turismo

La participación de Bancor en el Festival de Jesús María reafirma su política de acompañamiento a los grandes eventos culturales, turísticos y productivos que impulsan la economía provincial. Desde la entidad destacaron que el objetivo es seguir fortaleciendo la experiencia de los cordobeses y visitantes durante la temporada estival.

“El verano es con Cordobesa”, señalaron desde el banco, que continuará apoyando los festivales de la provincia con propuestas de financiación accesibles y beneficios exclusivos para sus clientes.

Más beneficios para toda la temporada 2026

En línea con este acompañamiento, el Banco de la Provincia de Córdoba amplió su propuesta de financiación con Cordobesa Crédito para toda la temporada 2026. Las entradas a los principales festivales pueden adquirirse en hasta seis cuotas sin interés, facilitando el acceso a espectáculos de música, canto, danza y gastronomía tradicional.

La política de beneficios también alcanza a teatros, espectáculos y peajes, con opciones de 3 y 6 cuotas sin interés y reintegros en la red de Caminos de las Sierras, acompañando tanto a quienes disfrutan de eventos culturales como a quienes recorren los destinos turísticos de la provincia.

Durante esta temporada, Bancor ya estuvo presente en numerosos encuentros populares como Un Canto a la Vida, Pan Casero, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, Bum Bum, Avicultura y Villa Concepción del Tío, reforzando su presencia territorial y su aporte al movimiento turístico y económico.

El apoyo sostenido de Bancor a las fiestas populares de Córdoba consolida su compromiso con la cultura, el turismo y la producción, y reafirma su rol activo en el desarrollo social y económico de la provincia.