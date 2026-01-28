Caminata nocturna para disfrutar la luna llena desde la Lomita de Vaquerías

La Municipalidad de Valle Hermoso invita a vecinos y turistas a participar de una Caminata Nocturna que se realizará el sábado 31 de enero, con el objetivo de disfrutar de la luna llena desde la Lomita de Vaquerías y vivir una experiencia de conexión con la naturaleza.

La actividad comenzará a las 20 horas y tendrá como punto de encuentro la Oficina de Información Turística, ubicada en la intersección de avenida General Paz y Padre Walter Consalvi, en el centro de la localidad. Desde allí, el grupo iniciará el recorrido guiado hasta el sector de Vaquerías.

Desde la organización recomendaron asistir con linterna y destacaron que se trata de una propuesta gratuita, pensada para caminar, contemplar el cielo nocturno y disfrutar del entorno natural en un ambiente seguro y recreativo.

La caminata forma parte de las actividades turísticas y recreativas que se impulsan durante la temporada, orientadas a promover el contacto con la naturaleza y el disfrute de los paisajes nocturnos de la región.