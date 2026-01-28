Córdoba logra colocar US$ 800 millones a 9 años en Wall Street

El gobierno de Córdoba colocó deuda en el mercado externo por US$ 800 millones a 9 años a una tasa de 8,6% anual.

En principio, la intención era tomar US$500 millones, pero el buen clima financiero producto de la baja del Riesgo País de la Argentina llevó a la administración de Martín Llaryora a aceptar el máximo para la operación.

La emisión del Estado cordobés que se completó en las últimas horas tuvo ofertas por US$1.600 millones, el doble del tope autorizado.

“La operatoria permite extender vencimientos y suavizar significativamente el perfil de compromisos financieros asumidos por la Provincia”, planteó el Gobierno en un comunicado oficial.

Los títulos, emitidos bajo Ley del Estado de Nueva York, “serán amortizados en 3 cuotas en los años 2033, 2034 y 2035, y devengan un cupón anual del 8,6%, en línea con una estrategia orientada a optimizar el costo y el plazo del financiamiento provincial”.

El dato es alentador para la pretensión del Estado Nacional de colocar deuda en el mercado internacional.