Definieron los dispositivos de seguridad para los partidos de Belgrano y Talleres

Quedó establecido y aprobado el dispositivo de seguridad para el partido que disputarán Belgrano y Tigre, correspondiente a la jornada de cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará este jueves, desde las 19:15, en el estadio Julio César Villagra, en barrio Alberdi.

El operativo fue definido durante una reunión de la que participaron autoridades del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), la Policía, el Municipio y representantes de ambos clubes, entre otros organismos involucrados.

Según informó el titular del Cosedepro, Marcelo Frossasco, a partir de la apertura de los ingresos, prevista para las 17:15, estará operativo el programa Tribuna Segura Córdoba, con el objetivo de controlar las admisiones, tal como se realiza en todos los partidos de la Liga Profesional.

Los accesos habilitados serán los habituales que utilizan los simpatizantes de Belgrano para ingresar a las distintas tribunas del Gigante de Alberdi. En cuanto a los planteles, el equipo celeste se alojará en el hotel Quinto Centenario, mientras que la delegación de Tigre lo hará en el hotel Neper, ubicado en barrio Villa Belgrano.

Talleres-Platense en el Kempes

Durante el mismo encuentro de la Mesa Cosedepro también se analizó el operativo de seguridad para el partido entre Talleres y Platense, que se disputará el sábado a las 22 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Al tratarse de un encuentro con público local, todas las tribunas estarán habilitadas exclusivamente para simpatizantes albiazules a partir de las 20. Los ingresos se distribuirán por platea Ardiles y popular Sur (portón 1 y 1 BIS), popular Willington (portón 2 y auxiliar norte) y platea Gasparini (portones 3 y 4).

Los hinchas podrán estacionar en playa norte, playa sur, Parque del Kempes, Parque Bustos, Escuela Montes Pacheco y el Centro de Convenciones. En tanto, los parques del Kempes, del Chateau y Bustos permanecerán cerrados al público desde las 16.

La organización de ambos eventos contempla la participación de los clubes, Policía, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Bomberos, seguridad privada, Tribuna Segura, sanidad, rescatistas, Utedyc y áreas municipales como Fiscalización y Control, Espectáculos Públicos, Tránsito y Defensa Civil.