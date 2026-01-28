Dengue: El monitoreo aédico en Capital arrojó un alto riesgo de transmisión

La División de Manejo Integrado de Vectores del Departamento de Zoonosis de la Provincia, junto a personal municipal, llevaron adelante el primer monitoreo aédico de 2026 en la ciudad de Córdoba.

A partir del análisis de la información relevada se obtuvo un índice de vivienda (IV) de 11,50 por ciento, es decir que en casi 12 de cada 100 viviendas visitadas poseían al menos un recipiente con larvas de Aedes aegypti.

Este valor indica un riesgo alto de transmisión viral, según los estándares establecidos por OMS/OPS; y es similar al obtenido en igual época del año 2025, cuando el mismo se ubicó en el 12 por ciento.

El relevamiento, realizado del 12 al 16 de enero, se llevó adelante como parte de las acciones de abordaje de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Para ello, se estratificó la localidad capital en cinco zonas, según características geográficas y se evaluaron 600 viviendas en 30 barrios de la ciudad.

En cuanto a las muestras obtenidas, se observó que los objetos potenciales criaderos de mosquitos más comunes fueron en su totalidad recipientes móviles, los cuales se consideran fácilmente tratables o eliminables.

Al respecto, María Eugenia Vittori, del Departamento de Epidemiología, expresó: “Se recuerda a la población la importancia de desechar los recipientes donde pueda acumularse agua y que no son necesarios. Se sugiere agregar arena a los floreros donde hay plantas y se recomienda lavar en forma diaria los bebederos de mascotas para evitar la acumulación de huevos y larvas”.

Los objetos más frecuentes fueron baldes (29,7%), floreros con plantas acuáticas (27,5%), bebederos de mascotas (8,8%), cubiertas (7,7%), desagües (6,6%) y porta macetas (3,3%), entre otros.

Vale mencionar que además de este monitoreo larvario realizado en la ciudad capital, se llevarán a cabo otros operativos en diferentes localidades de la provincia, con el objetivo de conocer el riesgo de cada una, a los fines de orientar o fortalecer las acciones de prevención para la eliminación de objetos potenciales criaderos de mosquitos.

Medidas de prevención

En este marco, la cartera sanitaria recuerda la importancia de profundizar los cuidados para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, la chikungunya y el Zika.

Es importante revisar el hogar en busca de cualquier recipiente que acumule agua y que se pueda convertir en un potencial criadero de larvas. Los mismos deben ser desechados, vaciados, limpiados o colocados boca abajo.

Los patios y jardines deben mantenerse limpios, ordenados y desmalezados, para evitar que allí se oculten los mosquitos adultos y/o para poder visualizar rápidamente cualquier recipiente con agua. Es fundamental mantener el césped corto en el peridomicilio.

También es necesario revisar los desagües y los bebederos de animales, que deben ser limpiados con frecuencia.

En cuanto al interior de la casa, prestar atención a los floreros o plantas en agua y los portamacetas. En estos casos se sugiere reemplazar el agua por arena. En tanto, los segundos deben ser vaciados y limpiados con frecuencia.

Una consulta temprana

En caso de presentar síntomas como fiebre, dolor muscular, articular, de cabeza o detrás de los ojos, decaimiento o erupciones en la piel, no automedicarse y realizar una consulta temprana con el centro de salud. “Esta consulta oportuna permite al equipo de salud hacer un diagnóstico temprano y proceder con los bloqueos correspondientes», agregó Vittori.

También es esencial que quienes viajen a zonas tropicales o lugares con circulación de los virus de dengue, chikungunya y zika extremen las medidas de cuidado para evitar picaduras.

Si durante el viaje o al regresar presentan síntomas como fiebre, dolor muscular, articular, de cabeza o detrás de los ojos, decaimiento o sarpullido, no consumir aspirinas o ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares.

Realizar una consulta médica inmediata e informar sobre los países o regiones visitadas.