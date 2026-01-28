El Teatro Real lanza su Temporada 2026

El Teatro Real (San Jerónimo 66) vuelve a posicionarse como uno de los grandes protagonistas del verano cultural cordobés. Este miércoles, a las 21, se inaugurará oficialmente la Temporada Real 2026 con la presentación de Camilo Nicolás, quien subirá a escena con su espectáculo Es por ahí en la Sala Carlos Giménez.

La temporada estival contará con una grilla diversa de 23 funciones que se extenderán hasta marzo e incluirán propuestas de humor, teatro, magia y danza. Con una marcada impronta local, el ciclo busca consolidar al Teatro Real como un espacio activo también durante los meses de verano, ampliando y diversificando los públicos, con entradas a precios accesibles.

El espectáculo inaugural, Es por ahí, está a cargo del multifacético Camilo Nicolás, quien propone una mirada reflexiva y humorística sobre el paso del tiempo y el valor de comprenderlo como una consecuencia inevitable del hecho de existir.

A lo largo de la temporada, el escenario del Real recibirá a figuras muy queridas por el público cordobés como El Flaco Pailos, Carla Dogliani, Alejandro Orlando, Facundo Gambandé, Doña Jovita, Mago Willy y el bailarín Hernán Piquín, quien se presentará acompañado por un elenco de danza cordobés. Las propuestas se desarrollarán tanto en la Sala Carlos Giménez como en la Sala Azucena Carmona.

La programación prioriza el talento local y combina espectáculos unipersonales, teatro, humor y grandes producciones de danza, algunas de ellas con noches de gala, reafirmando el valor simbólico y cultural del Teatro Real dentro del mapa cultural de la provincia.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Autoentrada y en la boletería del teatro, con valores accesibles que invitan tanto al público habitual como a quienes se acercan por primera vez a disfrutar de una experiencia teatral en pleno verano.