Gendarmería Nacional asumió la presidencia de la FIEP por primera vez

Por primera vez en su historia, Gendarmería Nacional Argentina asumió la presidencia de la FIEP, la asociación que nuclea a gendarmerías y fuerzas policiales con estado militar de distintos países. La designación fue destacada como un reconocimiento al nivel de preparación, profesionalismo y trayectoria de la fuerza.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, subrayó que esta elección refleja el compromiso de la institución con la protección de la soberanía, la custodia de las fronteras y el resguardo de los activos estratégicos del país, tareas que posicionaron a la fuerza en un lugar de prestigio dentro del ámbito internacional.

La presidencia de la FIEP implica un rol central en la coordinación, cooperación y definición de lineamientos entre fuerzas de seguridad de distintos países, consolidando la presencia argentina en espacios clave de articulación regional e internacional.