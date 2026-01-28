La Brunch House de «Mr. Coffee», la noticia gastronómica del 2026 en Carlos Paz

«Mr.Coffee» abrió su Brunch House en el centro de Villa Carlos Paz y busca convertirse en una de las grandes novedades gastronómicas del 2026. El espacio ya lleva varios días funcionando a pleno con una respuesta del público que superó ampliamente las expectativas. El nuevo local propone una evolución de la marca, con un concepto más amplio y moderno.

Gastón Somma, uno de los fundadores de la cafetería de especialidad, destacó el acompañamiento de los medios y el entusiasmo generado desde la apertura: «Abrimos el lunes 18 y desde el primer día fue una locura. Estamos recibiendo entre 150 y 200 personas por día. La gente habla muy bien de la propuesta gastronómica y del espacio, y eso nos pone muy contentos».

El nuevo local cuenta con más de 310 metros cuadrados y fue diseñado con una fuerte impronta estética. Julián Barrientos, responsable del diseño, explicó que el corazón del lugar es una gran barra central pensada para generar interacción: «La idea era que la gente pueda ver los procesos, sentirse parte, y que el salón esté distribuido alrededor de la barra. Hay distintos sectores para quienes buscan un ambiente más activo y otros más tranquilos. Cada uno encuentra su lugar».

En cuanto a la propuesta gastronómica, Paula Somma (quien fue la encargada de una carta que combina sabores dulces y salados, con platos originales que se alejan de lo tradicional) señaló: «Siempre buscamos que la gente pruebe cosas nuevas. La carta nueva tiene combinaciones muy interesantes. Uno de mis favoritos es el tostón de durazno, con duraznos caramelizados, queso crema con tomillo, lomito ahumado, reducción de aceto, miel y nueces tostadas. Invitamos a todos a venir a probarla».

«Mr.Coffee Brunch House» no reemplaza al local original, que continúa funcionando como un espacio más express, pensado para el café al paso. En cambio, esta nueva sucursal apunta a una experiencia más relajada, ideal para encuentros prolongados, reuniones y trabajo. En ese sentido, el proyecto incluye la creación de un espacio de coworking privado, con comodidades pensadas para equipos de trabajo, reuniones empresariales y presentaciones.

«El objetivo fue generar un lugar donde la gente pueda quedarse horas, charlar, conectar, hacer negocios. Mr. Coffee nació en Carlos Paz y va a seguir siendo de Carlos Paz. La gente se apropió de la marca y eso es lo más importante: cuando se forma comunidad»; remarcó Gastón, en diálogo con EL DIARIO.

Además, los jóvenes emprendedores adelantaron que ya existen nuevos proyectos en marcha. A corto plazo, se completarán detalles de diseño y carta del Brunch House, mientras que hacia fin de año está prevista una remodelación integral del local original. También se evalúa la apertura de una tercera sucursal, aunque aún no hay fecha definida.

Ignacio Albarracín, gerente comercial de Proaco Retail, el encargado del mall donde se encuentra ubicada la nueva cafetería, destacó la importancia de esta apertura y declaró: «Para nosotros es un día especial. Mr. Coffee representa exactamente lo que buscamos para Ópera Fun: calidad, estética, buen servicio y una energía que contagia. Son un referente. Hoy la experiencia incluye la ambientación, la atención y la empatía. Los chicos tienen muy claro ese concepto y eso se nota».