Murió Adrián Bar, líder de Orions Beethoven y Triciclosclos

Buenos Aires. Adrián Bar, líder de las bandas Orions Beethoven y Triciclosclos y uno de los pioneros del rock argentino, murió ayer, según confirmó su productora a través de un comunicado oficial. Tenía 73 años y una trayectoria extensa ligada a los márgenes más persistentes y creativos del género. Músico y compositor, fue una figura clave en la construcción de una escena que entendió al rock como forma de vida y canal de expresión cultural, lejos de la consagración masiva.

El deceso de Adrián Bar, figura cardinal y menos visible del rock argentino, reactiva un debate pendiente sobre la memoria y el reconocimiento a los pioneros que forjaron la identidad del género desde la periferia. Su productora, Mandíbula, informó que sus cenizas se depositarán en el mar argentino, en Santa Clara del Mar, en una ceremonia aún sin fecha definida, a la que podrán asistir familiares, amigos y quienes deseen acompañar.

Esta disposición, que rechaza una despedida pública inmediata, refleja el itinerario vital de un creador que siempre eligió el movimiento, el paisaje y la libertad como coordenadas centrales de su vida artística y personal. En el mensaje difundido para anunciar su fallecimiento, la productora expresó: “Lamentablemente queremos comunicar a toda la comunidad artística, rockera, a los medios y al público en general el fallecimiento de uno de los pioneros de nuestro rock nacional, Adrián Bar está descansando en paz”.

En los '70 fundó Orion’s Beethoven con su hermano Ronan, grupo devenido en Orions, con el que participó en festivales emblemáticos como Pinap, B.A. Rock y La Falda Rock.

Adrián Bar (último desde la izquierda) durante su etapa de Orions.

El comunicado no precisó el motivo de la muerte, aunque la figura de Bar había adquirido en los últimos años un lugar de testigo activo, afianzando su presencia en la memoria cultural mientras mantenía una distancia crítica y creativa con el escenario central del rock nacional.

En marzo de 2015, Bar fue distinguido como Ciudadano Ilustre del Partido Tres de Febrero, recibiendo la mención en un festival ante 40.000 personas, de manos de su amigo Willy Quiroga.