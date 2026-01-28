Transporte: Carlos Paz es la única ciudad del país con colectivos 0 KM

La ciudad de Villa Carlos Paz renovó la flota de transporte urbano de pasajeros con unidades 0KM que fueron presentadas días atrás en la costanera del lago San Roque. El servicio es único en el país porque todas las unidades son nuevas y cuenta con tecnología de última generación, garantizando así el cuidado del ambiente, la conectividad, el acceso al trabajo, la educación, salud, centros deportivos y actividades de la vida cotidiana a vecinas y vecinos de nuestra ciudad.

La presentación contó con la participación del intendente Esteban Avilés, integrantes de su gabinete de gobierno y representantes de la empresa concesionaria, Car Cor Urbano.

Los vehículos cuentan con un sistema de geoposicionamiento y cámaras de seguridad en su interior, lo que permite al municipio controlar la correcta prestación del servicio y poder brindar una rápida respuesta, ante posibles inconvenientes.

Asimismo, el 60% de las unidades están adaptadas, otorgando a los usuarios un traslado seguro y adecuado, para las personas con movilidad reducida. Cabe recordar la ciudad ya cuenta con rampas en garitas de colectivos, adaptando los espacios públicos a las necesidades de los carlospacenses.

Pero además, los nuevos colectivos permiten un mayor cuidado de la naturaleza, emitiendo menor cantidad de gases efecto invernadero y disminuyendo así la huella de carbono.