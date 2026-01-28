Volvió el sol: qué pasará durante el fin de semana en Carlos Paz y alrededores

La última semana de enero se despide con jornadas de clima cambiante en Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla. Tras el alivio que trajeron las lluvias, los especialistas anticipan un repunte de las temperaturas con máximas que podrían alcanzar los 30 grados durante este miércoles 28 de enero.

El pronóstico indica que será un día soleado con calor.

Para mañana jueves y el próximo viernes 30, se prevé clima veraniego con cielo despejado y un registro que llegaría a 32 grados en la región. Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia el fin de semana con la vuelta de las tormentas.

Se estima que el sábado 31 se registrarían algunas lluvias aisladas y la inestabilidad se profundizará hacia el domingo 1 de febrero.