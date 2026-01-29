Asignaciones familiares: ¿quiénes cobran los 108 mil pesos que se pagan en febrero?

La Anses realizará durante el mes de febrero del 2026 un pago extra de $108.062. Desde el gobierno nacional se brindaron detalles en torno a quiénes podrán percibir este monto que alcanza a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y se pagará de manera automática.

Estará destinado a familias con tres o más hijos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El depósito se realiza de forma automática, no requiere ningún trámite adicional y se busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables.

El pago alcanza a los titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, personas gestantes a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE), familias con hijos con discapacidad que reciben AUH, sin límite de edad y madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más

Para saber si corresponde el cobro, se puede ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y clave de la seguridad social, acceder a la sección «Consultar» y verificar si el beneficio figura acreditado.