Asignaciones familiares: ¿quiénes cobran los 108 mil pesos que se pagan en febrero?Todo lo que tenés que saber sobre este nuevo beneficio que será abonado por la ANSES.
La Anses realizará durante el mes de febrero del 2026 un pago extra de $108.062. Desde el gobierno nacional se brindaron detalles en torno a quiénes podrán percibir este monto que alcanza a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y se pagará de manera automática.
Estará destinado a familias con tres o más hijos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El depósito se realiza de forma automática, no requiere ningún trámite adicional y se busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables.
El pago alcanza a los titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, personas gestantes a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE), familias con hijos con discapacidad que reciben AUH, sin límite de edad y madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más
Para saber si corresponde el cobro, se puede ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y clave de la seguridad social, acceder a la sección «Consultar» y verificar si el beneficio figura acreditado.