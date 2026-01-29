Avanzan los trabajos de mantenimiento de calles en Villa Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz continúa llevando adelante tareas de mantenimiento y acondicionamiento de calles de tierra y pavimentadas en distintos barrios en el marco del Plan de Mantenimiento Vial.

Esta semana, se trabajó en los barrios El Fantasio, Villa del Río y Sol y Río, con intervenciones destinadas a mejorar el estado general de las calles de tierra y facilitar una circulación más segura para vecinos y vecinas, especialmente luego de las lluvias.

En simultáneo, el área de mantenimiento vial llevó adelante tareas de bacheo en los barrios Las Rosas, Centro de Inquilinos, Altos de San Pedro, Becciú, Cu-Cú y Centro, dando continuidad a las tareas de reparación en sectores con mayor desgaste de la calzada.

Estas acciones forman parte de un cronograma sostenido que el municipio implementa de manera planificada, atendiendo las particularidades de cada barrio y los pedidos de la comunidad.