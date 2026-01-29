Carlos Paz: Cómo estará el clima en el último fin de semana de enero

El mes de enero entró en la recta final y se anuncian días con clima cambiante en Villa Carlos Paz y sus alrededores.

Las temperaturas irán en ascenso desde este jueves 29, se espera una máxima por encima de los 32 grados y los especialistas advierten que las lluvias volverán más pronto que tarde.

Para mañana viernes, se esperan condiciones similares con registros veraniegos, cielo despejado y condiciones ideales para disfrutar de una escapada por las sierras cordobesas.

Entre el sábado y domingo, se anuncia una rotación del viento al sur y una caída de las temperaturas con máximas se ubicarán entre los 32 y 35 grados y cierta inestabilidad. Se prevén lluvias hacia el domingo 1 de febrero.