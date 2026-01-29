Dos pequeños turistas sorprendieron a todos en la peatonal

Villa Carlos Paz. Jonathan "Pupi" y Valentina, dos niños bailarines de folclore oriundos de la zona sur del Gran Buenos Aires, llegaron a las sierras de Córdoba junto a su familia para vacacionar y deleitaron a turistas y vecinos que paseaban por la zona céntrica de Villa Carlos Paz con su folclore.

Eli, mamá de Jonathan, de ocho años, y abuela de Valentina, de once años, contó que es el segundo año que eligen la provincia de Córdoba para vacacionar. En cada paseo por las sierras, los niños despliegan su talento y convierten calles, peatonales y espacios públicos en escenarios improvisados. “Venimos a pasear a las sierras y aprovechamos para que los chicos bailen. Aman lo que hacen, disfrutan mucho y eso se nota. En Buenos Aires, los niños asisten a ballet, entrenan con profesores y participan en competencias. Al salir de viaje, decidieron no dejar el vestuario en casa".

"El año pasado vinimos a Córdoba sin los trajes y nos arrepentimos. Esta vez dijimos: no viajamos sin ropa”.

Durante su paso por Cosquín, la familia vivió una experiencia inesperada, mientras los chicos bailaban en la calle, una comerciante los vio y los invitó a cenar. Allí mismo ofrecieron un pequeño espectáculo dentro del local. “En Cosquín hay muchos artistas callejeros y se vive un clima muy especial”, relata. También estuvieron en Villa Carlos Paz, donde bailaron en la peatonal y el puente Centenario.

El vínculo con la danza viene de familia. Eli fue bailarina desde los tres años, trabajó durante años en turismo y espectáculos, incluso en Bariloche, y hoy combina la docencia con el arte. “Siempre hubo música en casa. Los chicos se levantan y lo primero que hacen es poner música. El folclore está muy arraigado”. La pasión también se refleja en los festivales. En su paso por Cosquín, disfrutaron de artistas como Lázaro Caballero y El Indio Rojas. “Los chicos cantaban todas las canciones. Me sorprendía cuántas letras saben”, cuenta orgullosa. Jonathan, el más pequeño, "todavía se expresa principalmente desde el baile, aunque ya demuestra interés por el canto".