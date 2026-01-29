El día que Carlos Paz debatió un cartel en la montaña al estilo Hollywood

Hace más de una década, Carlos Paz fue escenario de un debate urbano y cultural poco habitual: la posibilidad de instalar un cartel gigante en la montaña, al estilo Hollywood, con el nombre de la ciudad visible desde gran parte del valle.

La iniciativa surgió en 2012, impulsada por el empresario mediático Ricardo Fort, quien había manifestado su intención de donar un cartel monumental como gesto hacia la ciudad, en línea con su fuerte vínculo con la temporada teatral y el turismo local. Entre las ubicaciones que se barajaron apareció el sector de la ex Montaña Mágica, por su visibilidad estratégica.

La idea generó opiniones encontradas. Mientras algunos sectores vinculados al turismo veían en el cartel un símbolo promocional de alto impacto, otros plantearon objeciones ambientales, paisajísticas y patrimoniales, especialmente por tratarse de una zona serrana emblemática. El tema llegó a discutirse a nivel institucional, pero nunca avanzó hacia una instancia concreta de ejecución.

Con el paso del tiempo, el proyecto quedó archivado y pasó a formar parte de las anécdotas urbanas de Carlos Paz, aquellas iniciativas que despertaron debate pero no llegaron a materializarse.

Ricardo Fort falleció en noviembre de 2013, un año después de aquella propuesta. Su figura, marcada por el espectáculo, la exposición mediática y gestos extravagantes, sigue ligada en la memoria local a ese intento singular de dejar una huella visible en el paisaje de la ciudad.