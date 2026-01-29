El riego país sigue por debajo de los 500 puntos y el dólar cotizó estable

El riesgo país detuvo este jueves una racha positiva de seis bajas consecutivas, aunque continúa por debajo de los 500 puntos básicos. Según la JP Morgan, operó en 490 puntos.

En este contexto, el S&P Merval cayó 0,8% a 3.204.127,85 puntos básicos, mientras que medido en dólares cede 1,3% a 2.130 puntos.

En el caso de los ADRs, la mayoría operó con descensos en Wall Street. Los centrales son los de Edenor (-2,6%), Central Puerto (-2,2%), y Banco Macro (-2%).

Por su parte el Banco Central (BCRA) compró este jueves US$ 52 millones, llegando a 19 jornadas consecutivas con saldo positivo. Las reservas quedaron en US$ 46.240 y la entidad financiera lleva comprados más de US$ 1.000 millones en lo que va de enero.

La cotización del dólar

El dólar oficial minorista en Banco Nación (BN) cerró estable a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta. En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde lo hizo a $1.465,08 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.444,50.

El denominado dólar blue o paralelo bajó otros $5 y cerró la jornada a $1.455 para la compra y a $1.475 en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.505,62 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 4,2%. El dólar MEP cotizó a $1.461,15 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.904,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,80, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los U$s83.491, según Binance.