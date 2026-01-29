Nuevas esculturas convierten al río Cosquín en un corredor cultural

Cosquín dio un nuevo paso en la puesta en valor de su patrimonio cultural con la inauguración de dos esculturas emplazadas sobre las orillas del río Cosquín, en el marco del proyecto Río Federal Cultural. Las obras rinden homenaje a Chango Nieto y Hernán Figueroa Reyes, dos figuras centrales del folklore argentino.

La primera inauguración se realizó el lunes 27 de enero, con la escultura dedicada a Chango Nieto, mientras que el martes 28 quedó habilitada la obra que recuerda a Hernán Figueroa Reyes. Ambas jornadas reunieron a familiares, autoridades y referentes del ámbito cultural, y estuvieron acompañadas por propuestas artísticas con música y danza. En el segundo acto, se destacó la presentación del grupo Ceibo, que ofreció un espectáculo a orillas del río.

El proyecto Río Federal Cultural es una iniciativa municipal que busca transformar la costanera del río Cosquín en un corredor cultural interactivo, combinando arte, memoria e identidad. Las esculturas cuentan con códigos QR que permiten a vecinos y visitantes acceder a información sobre la vida y obra de los artistas homenajeados.

Desde el municipio señalaron que la propuesta apunta a poner en valor la cultura más allá del escenario principal, integrando el paisaje urbano y natural con la historia del folklore. El corredor cultural se consolida así como un atractivo permanente, al aire libre y accesible durante todo el año, reforzando el perfil de Cosquín como ciudad cultural y turística.