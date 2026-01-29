Plantaron árboles nativos junto a vecinos en barrio La Quinta

Una nueva jornada de forestación se llevó adelante en barrio La Quinta Primera Sección, en Villa Carlos Paz, con la participación de vecinos y personal del área de Ambiente. La actividad se desarrolló sobre calle La Habana, donde se plantaron árboles nativos en los canteros centrales.

En esta oportunidad, se colocaron molles, una especie característica de la región, que contribuye a fortalecer la biodiversidad urbana y a mejorar el entorno ambiental del barrio. La iniciativa forma parte de un plan sostenido de forestación que busca recuperar y ampliar los espacios verdes en distintos sectores de la ciudad.

Desde el área de Ambiente destacaron que estas acciones permiten generar más sombra, mejorar la calidad del aire y aportar a una mejor calidad de vida para quienes viven y transitan la zona. Además, se convocó a los vecinos a colaborar con el cuidado de los árboles plantados para asegurar su crecimiento y desarrollo.