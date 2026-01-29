Valle Hermoso da un paso histórico para asegurar el agua potable

Hace algunas semanas quedó inaugurada una nueva fuente de agua subterránea que se incorpora al sistema Ferrarini, marcando un avance clave para el abastecimiento de agua potable en Valle Hermoso.

La obra fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Cooperativa San Antonio, con fondos gestionados ante el Gobierno de la Provincia. El nuevo pozo aporta 10 metros cúbicos por hora, fortaleciendo el caudal disponible y mejorando la calidad del servicio.

El impacto alcanza a unos 1.500 usuarios de nueve barrios de la zona este, uno de los sectores con mayor demanda, y permite dar mayor previsibilidad al sistema en épocas de alto consumo.

Desde el municipio remarcaron que se trata de una de las obras más importantes de los últimos años, que se suma a otras intervenciones orientadas a una mejora integral del servicio, acompañando el crecimiento de la ciudad y atendiendo necesidades históricas de los vecinos.