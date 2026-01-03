Algo cambió en el Reloj Cucú y no pasó desapercibido en Carlos Paz

Este viernes, el emblemático Cucú de Carlos Paz volvió a captar miradas, aunque no por su habitual atractivo turístico sino por un detalle que no pasó desapercibido: el reloj marcaba aproximadamente cuatro minutos de adelanto respecto de la hora oficial.

La diferencia fue notada tanto por residentes como por visitantes que compararon el horario del Cucú con relojes de teléfonos celulares y otros dispositivos. El desfasaje se hizo evidente en el momento de la salida del pájaro, generando comentarios y curiosidad entre quienes se encontraban en el lugar.

Por el momento, no se informó si se trata de un ajuste técnico, una descalibración del mecanismo o una corrección pendiente. Mientras tanto, el tradicional ícono de la ciudad sumó una nueva anécdota cotidiana que volvió a ponerlo en el centro de la escena.