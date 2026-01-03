Ciudadano Digital ya alcanza a 262 municipios y comunas de Córdoba

La plataforma Ciudadano Digital (CiDi continúa expandiéndose en la provincia de Córdoba y ya alcanza a 262 municipios y comunas, de los cuales 149 ofrecen al menos un servicio provincial de manera digital. El sistema se posiciona como una herramienta central para simplificar gestiones y fortalecer el vínculo entre el Estado y los vecinos.

El crecimiento sostenido se refleja en el uso cotidiano de trámites, turnos y notificaciones electrónicas, que permiten realizar gestiones desde un único entorno digital, sin necesidad de traslados ni presentación de documentación física.

A la fecha, el Gobierno provincial firmó convenios de adhesión con 262 gobiernos locales, que avanzan progresivamente en la implementación de CiDi. A través de la plataforma, los municipios y comunas pueden incorporar identidad y documentación digital, notificaciones electrónicas con validez legal, turnos online y distintos servicios administrativos.

Las cifras dan cuenta del alcance del sistema: más de 3,9 millones de usuarios registrados, de los cuales 2,3 millones cuentan con nivel 2 de validación. Además, 265 aplicaciones utilizan los servicios de autenticación de CiDi para la gestión segura de trámites. A través del sistema de notificaciones electrónicas se enviaron más de 180,9 millones de mensajes oficiales, se gestionaron más de 11 millones de turnos y se generaron más de 22 millones de documentos digitales asociados a usuarios.

Entre los municipios integrados se encuentra Jesús María, que utiliza dos aplicaciones: el Portal Tributario, destinado a consultas y pagos de tasas municipales, y el Portal Ciudadano, orientado a reclamos, trámites online y turnero propio. Su intendente, Federico Zárate, destacó que la incorporación de estas herramientas permitió avanzar hacia una gestión más eficiente y conectada, facilitando el acceso de los vecinos a los servicios municipales.

También La Calera forma parte del sistema mediante el Portal Tributario. Desde el área de Modernización, Guillermo Montenegro señaló que la implementación de CiDi, el Turnero Digital y el e-trámite permitió agilizar gestiones y reducir tiempos de espera, en un trabajo articulado con la Provincia.

En Charras, integrada a la plataforma a través del Portal de Tasas y Deudas, el secretario de Modernización, Emiliano Rattazzi, explicó que el uso de la identidad digital para el pago de tasas, combinado con notificaciones electrónicas de deuda, permitió incrementar en más del 50 % la recaudación vía web durante 2025.

La expansión de Ciudadano Digital se enmarca en la Ley Provincial 10.618 de Simplificación y Modernización Administrativa, que impulsa la interoperabilidad, la gestión a distancia y el uso de herramientas digitales en todos los niveles del Estado. A través de capacitaciones y acompañamiento técnico, la Provincia continúa trabajando junto a los gobiernos locales para avanzar en la digitalización de procesos y responder a las necesidades concretas de los vecinos.