Clima: El primer fin de semana del 2026 en las sierras de Córdoba

Una jornada calurosa con temperaturas en ascenso y cierta inestabilidad se prevé para el primer fin de semana de enero en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. El 2026 comenzó con un fuerte temporal de viento y granizo que provocó destrozos, dejó calles anegadas y provocó la muerte de un hombre.

El Servicio Meteorológico de Córdoba adelantó que la máxima ascendería hasta los 30 grados durante este sábado y domingo. Sin embargo, no se descartan lluvias en algunas zonas serranas y será la previa de una semana agobiante.

Durante los días lunes, martes y miércoles, se anticipan días de calor agobiante, con un aumento progresivo de la humedad y temperaturas mínimas y máximas en ascenso.

Hacia el miércoles 7 de enero, se prevén chaparrones en el interior provincial que se harán extensivos a toda la geografía cordobesa durante el jueves. Hay que tener en cuenta que hay chances de que caiga granizo y se registren fuertes ráfagas de viento.