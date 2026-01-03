Cristina Kirchner recibió el alta en el Sanatorio Otamendi

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta en el Sanatorio Otamendi tras permanecer internada por un cuadro de apendicitis, según el parte médico al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su intervención por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta", sostiene el documento emitido por el nosocomio.

En este sentido, el hospital indicó que "previamente se retiró el drenaje peritoneal", motivo por el que la paciente "pasó a tratamiento antibiótico vía oral".

La ex vicepresidenta continuará con el tratamiento en su casa de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad.

"Será seguida en su domicilio por su propio equipo médico personal", finaliza el texto.