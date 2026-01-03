Cuánto sale el estacionamiento en los balnearios de Carlos Paz y Punilla Sur

La temporada de verano comenzó con todo y se conocieron las tarifas del estacionamiento en los principales balnearios de Villa Carlos Paz y sus alrededores. Las sierras cordobesas registran un buen movimiento turístico y ante la llegada de las altas temperaturas, se anticipa un fin de semana movido en los ríos de Punilla, Traslasierra y Calamuchita.

Muchos espacios ofrecen mesas, asadores, baños y servicio de guardavidas.

Desde siempre, el río San Antonio es el preferido de los turistas y estacionar el vehículo en las zonas de Playas de Oro, Sol y Río y El Fantasio (Carlos Paz) tendrá un costo de $5000; mientras que hacer lo propio en las localidades de Cuesta Blanca, Tala Huasi, Mayú Sumaj y Cabalango demandará un pago de $10.000.

En San Antonio de Arredondo, el valor del estacionamiento llegará a $8.000.

Los valores serán similares en otros puntos de Córdoba como Anisacate, Los Aromos, Mina Clavero, Nono y Santa Rosa de Calamuchita, donde el estacionamiento oscilará entre $5.000 y $10.000.