Cuesta Blanca pone en valor a sus anfibios y reptiles autóctonos

La Comuna de Cuesta Blanca dio a conocer una comunicación destinada a visibilizar las distintas especies de anfibios y reptiles autóctonos que integran la herpetofauna local y que pueden observarse en distintos sectores de la región.

Desde el organismo comunal señalaron que estos animales cumplen un rol clave en el equilibrio natural del ambiente serrano y forman parte del patrimonio ambiental de la zona. En ese marco, se remarcó la importancia de protegerlos, cuidarlos y, especialmente, evitar cualquier tipo de agresión hacia estas especies.

El mensaje apunta tanto a residentes como a visitantes, con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de preservar esta fauna, considerada valiosa para la biodiversidad y la identidad natural de Cuesta Blanca.