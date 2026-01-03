Expectativa, angustia y alivio: la reacción de los venezolanos en Carlos Paz

En la madrugada de este sábado, el mundo despertó con la noticia de la detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, tras una operación militar y un bombardeo sobre Caracas.

En la ciudad de Villa Carlos Paz viven alrededor de 200 venezolanos que siguieron muy de cerca lo que sucedía y relataron cómo se enteraron de lo que estaba ocurriendo, cuando comenzaron a llegarles videos a través de grupos de WhatsApp enviados por familiares y amigos que se encontraban en su país.

Gilenis Lobo, integrante de la Asociación Venezolana de Córdoba y radicada en Villa Carlos Paz desde 2018, contó que “a las tres de la mañana nos levantó mi hijo diciendo que en el grupo de WhatsApp de la familia estaban llegando videos de nuestros familiares en Venezuela, donde se veía que estaban bombardeando Caracas. Nos angustiamos; no sabíamos qué pasaba. En la televisión no había noticias y en Venezuela los medios de comunicación no informaban nada. No sabíamos de quién eran los aviones ni quién bombardeaba. Cerca de las cinco de la mañana nos confirmaron por las noticias que habían detenido a Maduro; nosotros les contábamos desde acá a los de allá qué estaba pasando”.

En ese contexto, explicó que “mucha gente no entiende por qué apoyamos esto; es la única salida que tenemos y solo el que es venezolano lo puede entender. Sabemos que no va a ser gratis, pero nuestra libertad no tiene precio”. Además, señaló que “se bombardearon lugares estratégicos y no hubo heridos. Para nosotros este día representa una fecha histórica: el fin de una dictadura y de un gobierno opresor y asesino, que nos trajo pobreza, hambre, devaluación y nos dejó la moral por el piso. Nosotros luchamos para sacar a Maduro, pero fue imposible; el precio era muy caro”.

Sobre su llegada a la Argentina, Lobo relató que “como muchos venezolanos, nos vinimos por la situación. Yo participé en ‘Las Damas de la Resistencia’, movimientos en contra del régimen, y eso nos convirtió en enemigos. Empezó una persecución y temí por mis hijos. Decidimos con mi esposo irnos porque la calidad de vida también había desmejorado: se cortaba la luz, no teníamos servicios básicos ni comida. Hoy doy clases en dos colegios de Carlos Paz, mi marido es ingeniero en sistemas y trabaja en Córdoba. Estamos muy agradecidos con la Argentina; trajimos toda la documentación y estamos legales. Si bien fue difícil al principio, con trabajo y dedicación logramos establecernos”.