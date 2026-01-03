Miles de venezolanos festejan en el Obelisco la captura de Nicolás Maduro

Miles de ciudadanos venezolanos residentes en Argentina se concentraron hoy en las inmediaciones del Obelisco, portando banderas, gorras tricolores y carteles con mensajes de alivio y esperanza, en lo que definieron como el día en que “por fin comenzará la libertad”.

La movilización, que se inició de forma espontánea por la mañana, estuvo marcada por la emoción de las familias que debieron exiliarse en los últimos años, no solo en la Argentina, sino en otro países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

“Llevo seis años esperando este momento para poder volver a abrazar a mi madre”, relató entre lágrimas uno de los manifestantes. Mientras los autos que circulaban por la Avenida 9 de Julio acompañaban con bocinazos, en la Plaza de la República se escuchaban los acordes del himno nacional venezolano y gritos de apoyo a la operación de Estados Unidos.

En respuesta al acontecimiento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un refuerzo preventivo de seguridad en la zona y al caer la tarde, tanto el Obelisco como el Puente de la Mujer se iluminaron con los colores amarillo, azul y rojo, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Además, se colocó una bandera de Venezuela en el Obelisco como gesto de acompañamiento. En el ámbito político local, diversos dirigentes celebraron el suceso, mientras que el Ministerio de Seguridad reforzó la protección de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela ante posibles incidentes.

Casi al mismo tiempo de esa celebración, pero frente a la embajada estadounidense -ubicada en el barrio porteño de Palermo- agrupaciones de izquierda se manifestaron para expresar su repudio hacia el gobierno de Donald Trump, quien ordenó la captura de Nicolás Maduro, el mandatario del país caribeño, en una operación que conmocionó al mundo.