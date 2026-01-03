Verano 2026: Se inauguró la Feria de Artesanos de Villa Carlos Paz

La Feria de los Artesanos de Villa Carlos Paz dejó inaugurada la temporada de verano con la presencia del intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo, Cultura, Deporte e Innovación, Sebastián Boldrini, y otras autoridades municipales.

Fernando Barrera, director de Cultura de la Municipalidad, expresó a El Diario: «Estamos dando la apertura junto al intendente, a Natalia (de la Asociación de Artesanos) y Arturo, tenemos una gran cantidad de artesanos y varios cambios para este año».

Natalia Corte, presidenta de la Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz, agregó: «Estamos con nuevas propuestas, con 100 artesanos en la carpa y 50 del otro lado del puente, sobre la costanera. Se trabaja todo el año, se convoca gente para llegar a este día y también se evaluó el crecimiento de los artesanos socios, que hacía muchos años que no se hacía».

En el mismo sentido, Arturo Bonino de la Agrupación Cultural de Artesanos Independientes (ACAI) destacó: «Se mejoró lo que ya estaba y se hicieron cosas nuevas dentro y fuera de la carpa con un reordenamiento. La carpa siempre lo decimos, que fue algo excelente que nos vino muy bien. Tenemos buenas expectativas para la temporada de verano, va a venir mucha gente».