¿A cuánto llegará el termómetro?: finde de calor en el Valle de Punilla

Una jornada de calor extremo se registrará este viernes 30 de enero en la ciudad de Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Desde las primeras horas de la mañana, se hizo evidentemente que se vivirá un día de verano con cielo despejado, sol pleno y una temperatura que se ubicaría cerca de los 40 grados.

Los últimos días del mes de enero se despiden con calor extremo.

Para mañana sábado 30, se anuncia un leve descenso de los registros y un día perfecto para sumergirse en alguna pileta o aprovechar para disfrutar una tarde de río.

Se anticipa un cambio de las condiciones meteorológicas hacia el domingo 1 de febrero con la posibilidad de que haya algunas lluvias en las zonas serranas y un leve descenso de las máximas.