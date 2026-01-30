Ciclo lectivo: cuándo será la vuelta a clases en los colegios de Córdoba

El Ministerio de Educación de la Provincia confirmó la fecha de la vuelta a clases en todos los establecimientos educativos de Córdoba. El ciclo lectivo 2026 tendrá 190 días de clases y en el mes de febrero, se dará inicio a las actividades escolares con la preparación de lo que será el retorno a los alumnos a las aulas.

El inicio de las clases está previsto para el lunes 2 de marzo de 2026 y alcanza a los niveles Inicial, Primario, Secundario y a las modalidades de la Educación General Obligatoria.

Los directivos y los equipos docentes reanudarán su trabajo el próximo 18 de febrero y los días 19 y 20 de febrero, se realizará la formación situada y organización pedagógico-institucional. En tanto, del 23 al 25 de febrero, se rendirán los exámenes previos y libres y del 26 al 27 de febrero, dará inicio el período de ambientación para ingresantes.

En tanto, es importante destacar que el receso invernal está previsto del 6 al 17 de julio de 2026.