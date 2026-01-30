Córdoba participó activamente del Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales

UTHGRA Córdoba participó con presencia institucional en el Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata, organizado por el secretario general nacional de la UTHGRA, Luis Barrionuevo. El evento congregó a más de 500 dirigentes sindicales y referentes políticos de todo el país, reafirmando la centralidad del movimiento obrero en la agenda laboral y social de Argentina.

La delegación de Córdoba estuvo encabezada por el Secretario General, Juan Rousselot, quien participó de las instancias de diálogo y análisis de la situación política, económica y laboral que atraviesa el país, aportando la mirada de los trabajadores del turismo, la hotelería y la gastronomía.

En el marco del encuentro, se abordaron temas vinculados al trabajo, la producción y la relación entre las organizaciones sindicales y los distintos niveles del Estado, en un contexto marcado por desafíos económicos y tensiones sociales que impactan directamente en la actividad y el empleo.

La jornada también incluyó un desayuno de trabajo entre Barrionuevo, Rousselot y el Ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia de Córdoba, Miguel Siciliano, en el que se analizaron cuestiones de la realidad provincial y su vinculación con el mundo del trabajo, destacando la articulación institucional y la agenda conjunta entre el gremio y la gestión pública.

UTHGRA Córdoba valora este tipo de espacios como instancias fundamentales de intercambio político, sindical e institucional, que permiten fortalecer vínculos, consolidar líneas de acción estratégicas y posicionar las demandas de los trabajadores en foros de alcance nacional.

Con su participación, la seccional reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la construcción de plataformas de diálogo que promuevan mejores condiciones de trabajo y una representación gremial activa y comprometida con los desafíos presentes y futuros.