Desde febrero, habrá cambios en el DNI y Pasaporte: enterate cuáles son

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas informó que a partir de febrero habrá cambios en el Documento Nacional de Identificación (DNI) y el Pasaporte con el objetivo es evitar fraudes, así como también agilizar la verificación de identidad y modernizar integralmente el sistema documental argentino.

En las Disposiciones 54/2026 y 55/2026 se anunció que el organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior hará modificaciones en los DNI y Pasaporte de argentinos desde el 1° de febrero, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los menores de 14 años recibirán un DNI con iguales características al de mayores, mientras que para los niños menores de 5 años se incluirá la firma corresponde al padre, madre, tutor o representante legal.

Para extranjeros, el DNI, tanto menores como mayores, presenta las mismas características que el de un argentino.

Nuevo DNI

Ahora, a las ya establecidas, se aprobaron las medidas de seguridad Nivel 1, que “son aquellas que pueden ser identificadas a simple vista sin la necesidad de herramientas para tal menester”.

Elementos de Diseño del Anverso:

Escarapela argentina como marco del retrato de fotografía.

Tres estrellas argentinas representando el orgullo nacional debajo del retrato.

Símbolo internacional de documento electrónico de viaje.

Bandera Nacional sobre la descripción Documento Nacional de Identidad.

Sol de Mayo en el centro de la credencial.

Glaciares Argentinos.

Cordón cordillerano.

Mapa bicontinental.

Anverso Pre Personalización:

Impresión de arcoíris o impresión en iris.

Estampado de superficies táctiles.

Impresión offset compuesta por fondos de seguridad.

Guilloche de dos colores.

Modulación de ancho de línea (LWM).

Holograma transparente integrado (DOVID).

Estampado de superficie mate.

Diseño de impresión numismática.

Fondo de seguridad fusionado con área de retrato.

Ventana transparente.

Número de serie pre personalizado.

Anverso Post Personalización:

Repetición de fotos dentro de una ventana transparente (imagen fantasma).

Datos personales grabados a láser.

Imagen láser cambiante (CLI). Repetición foto retrato cambiable con letra de ejemplar.

Grabado láser táctil sobre el dato fecha de nacimiento.

Recubrimiento líquido transparente del retrato fotográfico con personalización tipográfica del apellido y fecha de nacimiento.

Elementos de Diseño del Reverso:

Monumento Histórico Nacional a la Bandera.

Bandera Argentina.

Islas Malvinas.

Ballena Franca Austral.

Flor Nacional Argentina: Flor de Ceibo.

Anverso Pre Personalización:

Tinta ópticamente variable OVI.

Impresión offset de fondos de seguridad.

Ventana transparente (con formas que no coinciden).

Impresión en arco iris.

Modulación de ancho de línea.

Diseño de impresión numismática.

Reverso Post Personalización:

Código QR.

Nuevo Pasaporte

Dicho organismo indicó que la totalidad de los Pasaportes emitidos con anterioridad al dictado de esta nueva medida mantendrán su plena vigencia y serán válidos hasta la fecha de su vencimiento.

A su vez, destacaron que, hasta agotar la existencia de materiales, se continuará utilizando los insumos existentes en el organismo para la confección y emisión del Pasaporte.

Cubierta o E-Cover: la cubierta está constituida en base celulósica con acabado acrílico. El color de las tapas es azul oscuro (Pantone 2380 C). La impresión utilizada en las leyendas, escudos y símbolos es realizada bajo el sistema industrial "Hot Stamping” en color oro.

En el sector central, aparecen impresas las leyendas “MERCOSUR” y “REPÚBLICA ARGENTINA”, el Escudo Nacional, y por debajo de estos, la leyenda “PASAPORTE” y el símbolo internacional de pasaporte electrónico.

Sobre la contratapa se encuentra el mapa de América del Sur y su demarcación política, destacándose la imagen de la República Argentina mediante un rayado de líneas paralelas oblicuas, incluyendo las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino.

Retiración de Tapa y Contratapa: está impresa en offset y calcografía, presentando fondos con guilloches perdidos a DOS (2) colores. Cuentan con una roseta de fantasía impresa en DOS (2) colores, con relieve perceptible al tacto. La retiración de la tapa incluye una imagen del escudo nacional y ambas cuentan con una representación del globo terráqueo.

Primera Página: se encuentran impresos en offset sobre una hoja de policarbonato los siguientes textos: “MERCOSUR” – “REPÚBLICA ARGENTINA” – “Jefatura de Gabinete de Ministros” – “Registro Nacional de las Personas” sobre el Escudo de la República Argentina.

Agotados los insumos existentes, dónde dice “Jefatura de Gabinete de Ministros” se leerá “Ministerio del Interior”, conforme a lo establecido por la Ley de Ministerios N° 22.520. Luego siguen las leyendas “PASAPORTE ARGENTINO” – “Este documento de 34 páginas, carece de validez si tiene raspaduras, enmiendas o agregados entre líneas no observadas en página 5”.

El fondo de la página tiene guilloches perdidos y espejados, impresos a DOS (2) colores, una representación estilizada del globo terráqueo con tramas que diferencian la silueta de la República Argentina, el símbolo internacional de documentos de viaje, una imagen MIRAGE y una ventana transparente.

Hoja de Personalización de Datos: contiene los datos relativos a la persona titular del documento, los cuales son utilizados para la inspección visual y cumplen con los diversos requisitos de los Estados expedidores y organizaciones expedidoras, manteniendo a la vez la uniformidad suficiente para asegurar el interfuncionamiento mundial de todos los pasaportes electrónicos.

La zona de lectura mecánica (ZLM) proporciona un conjunto de datos esenciales en formato normalizado para cada tipo de pasaporte electrónico (44 posiciones cada línea). Los datos que figuran en la ZLM tienen un formato que les permite ser leídos en todo el mundo con máquinas de capacidad estándar.

La ZLM está reservada para datos destinados al uso internacional conforme a las normas internacionales para pasaporte electrónico. Los datos que figuran en la ZLM son diferentes de los que aparecen en la zona de inspección visual (ZIV). Las siguientes características se aplican a la ZIV de los pasaportes de personas argentinas mayores de 14 años.

Páginas Interiores: los fondos de las páginas interiores tienen guilloches perdidos y espejados, impresos a DOS (2) colores. Las páginas 3 a 34, adicionalmente, contienen rosetas al igual que una imagen geométrica y el perforado láser con el número de pasaporte.

Vigencia: los Pasaportes Ordinarios para argentinos tienen una vigencia de DIEZ (10) años para mayores de edad y de CINCO (5) años para menores de edad, desde su expedición.

Cuando el Pasaporte Ordinario para argentinos se expida a menores de edad o personas con capacidad restringida o incapaces, el término de vigencia señalado en el párrafo anterior podrá ser limitado por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas a petición motivada de las personas que tuvieran asignada su responsabilidad parental, tutela o curatela. Los Pasaportes Excepcionales para extranjeros tienen una vigencia de DOS (2) años.