Ecocanje de verano y plantación de molles en una plaza de Carlos Paz

Ecocanje de verano y plantación de molles en una plaza de Carlos PazLa actividad se realizó en la Plaza del CAS y combinó separación de residuos con una acción ambiental que sumó nuevos árboles nativos al espacio público.
Durante los últimos días de enero se llevó adelante una nueva edición del Ecocanje de Verano en la Plaza del CAS, en Villa Carlos Paz, una propuesta que volvió a reunir a vecinos comprometidos con el cuidado del ambiente y la correcta separación de residuos.
La jornada no solo permitió continuar promoviendo hábitos sustentables, sino que también dejó una mejora concreta en el espacio público: el cierre de la actividad incluyó la plantación de molles, árboles nativos que a futuro aportarán sombra y aire más limpio a la ciudad.
Desde el área de Ambiente destacaron la creciente participación de la comunidad y remarcaron la importancia de cuidar los nuevos ejemplares, para que puedan desarrollarse y consolidarse como parte del entorno urbano.
La iniciativa se enmarca en las acciones municipales orientadas a reducir residuos, fortalecer la conciencia ambiental y fomentar el compromiso colectivo con el cuidado de los espacios comunes.