El gobierno dio de baja a tres empresas de medicina prepaga de Córdoba

El gobierno nacional dio de baja a más de una decena de empresas de medicina prepaga y tres son de la Provincia de Córdoba. Según se explicó en la resolución dada a conocer en el Boletín Oficial, las compañías presentaban irregularidades, y en muchos casos, habrían operado como agentes «fantasmas» sin contar con afiliados ni documentación respaldatoria.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) continua con el proceso de reordenamiento del sector y endureció los controles.

En lo que va del año, un total de veintisiete compañías fueron excluidas del registro oficial.

Entre las empresas afectadas se encuentran Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A. y Rescate Centro S.A, las cuales se suman a la Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba.

Los operativos de auditoría detectaron agentes inscriptos de manera provisoria que nunca completaron sus trámites o que directamente no registraban actividad prestacional. Con esta nueva actualización, el número total de empresas de medicina prepaga dadas de baja durante la actual administración asciende a 152 y contiene firmas como Codime S.A., Mapfre Salud S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y el Grupo Gerenciador G4 S.A.