El último adiós a Vilma Agüero, la histórica vecinalista de Carlos Paz

Emotiva despedida
El último adiós a Vilma Agüero, la histórica vecinalista de Carlos PazLa histórica dirigente falleció luego de haber batallado contra una dura enfermedad.
Los restos de la dirigente vecinalista Vilma Agüero fueron despedidos en las últimas horas en la ciudad de Villa Carlos Paz y serán inhumados este viernes 30 de enero en el cementerio local. Dejó una huella imborrable en el barrio Colinas, donde fue presidenta del centro vecinal, y se destacó por su activa participación en la vida social y comunitaria del Distrito Oeste.
Agüero dejó este mundo luego de haberle dado pelea a una dura enfermedad.
Días atrás, había sido internada en la ciudad de Córdoba y se encontraba con estado reservado. Se hizo una cadena de oración para pedir su pronta recuperación que se extendió a instituciones y referentes de toda la comunidad.
Ayer fueron velados sus restos en la Empresa Brandalise (Eduardo Wilde 20) y hoy se le dará el último adiós en el cementerio Madre Tránsito Cabanillas, donde alcanzarán el descanso eterno.