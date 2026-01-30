El último adiós a Vilma Agüero, la histórica vecinalista de Carlos Paz

Los restos de la dirigente vecinalista Vilma Agüero fueron despedidos en las últimas horas en la ciudad de Villa Carlos Paz y serán inhumados este viernes 30 de enero en el cementerio local. Dejó una huella imborrable en el barrio Colinas, donde fue presidenta del centro vecinal, y se destacó por su activa participación en la vida social y comunitaria del Distrito Oeste.

Agüero dejó este mundo luego de haberle dado pelea a una dura enfermedad.

Días atrás, había sido internada en la ciudad de Córdoba y se encontraba con estado reservado. Se hizo una cadena de oración para pedir su pronta recuperación que se extendió a instituciones y referentes de toda la comunidad.

Ayer fueron velados sus restos en la Empresa Brandalise (Eduardo Wilde 20) y hoy se le dará el último adiós en el cementerio Madre Tránsito Cabanillas, donde alcanzarán el descanso eterno.