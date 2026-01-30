Estados Unidos busca acuerdo con Argentina para que reciba los inmigrantes deportados

Argentina mantiene conversaciones con Estados Unidos para firmar un acuerdo que permitiría recibir migrantes deportados por la administración de Donald Trump, en el marco de la política de expulsiones masivas impulsada por la Casa Blanca. La información fue publicada este viernes por The New York Times, que citó documentos oficiales y fuentes del gobierno estadounidense.

De acuerdo con el diario, las negociaciones aún no están cerradas, pero reflejan el interés del presidente Javier Milei en profundizar su alineamiento político con Washington y respaldar la ofensiva migratoria lanzada por Trump, que incluyó el despliegue de agentes federales en distintas ciudades estadounidenses.

Las conversaciones coinciden con el discurso del Gobierno argentino en materia migratoria, que en las últimas semanas destacó supuestas cifras récord de expulsiones y anunció el refuerzo de controles con fuerzas policiales en la Ciudad de Buenos Aires.

Según The New York Times, Trump recurrió de manera creciente a acuerdos de deportación con "terceros países" para cumplir su promesa de campaña de endurecer la política migratoria. Estos convenios tienen un doble objetivo: enviar una señal disuasoria para desalentar los cruces ilegales hacia Estados Unidos y facilitar la expulsión de personas provenientes de países con los que resulta difícil coordinar deportaciones, ya sea por la falta de relaciones diplomáticas o por problemas para obtener documentación de viaje.

En ese marco, Estados Unidos ya deportó migrantes a países como Costa Rica, El Salvador, Esuatini y Panamá. Esas medidas fueron objeto de impugnaciones judiciales, aunque hasta el momento los tribunales habilitaron su continuidad.

Siempre según la investigación del medio estadounidense, el vicecanciller argentino en funciones, Juan Navarro, presentó a comienzos de este mes una propuesta para avanzar en un acuerdo de "tercer país". Los documentos citados también indican que el canciller Pablo Quirno se comprometió ante funcionarios estadounidenses a continuar las gestiones para cerrar el convenio.

El acuerdo permitiría que Estados Unidos envíe a Argentina ciudadanos extranjeros deportados, con la posibilidad de que desde el país se les ofrezcan vuelos para regresar posteriormente a sus lugares de origen.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, citado por The New York Times, explicó que la propuesta contempla la aceptación de personas detenidas cerca de la frontera estadounidense poco tiempo después de haber ingresado de manera ilegal al país.