Los activos argentinos tuvieron sólidas ganancias en enero y el riesgo país sorprendió

Enero sorprendió a los mercados con un fuerte descenso del riesgo país, que quedó por debajo de los 500 puntos, un nivel que no alcanzaba desde 2018.

Además, los activos argentinos cerraron con sólidas ganancias, impulsados por las compras de divisas realizadas por el Banco Central (BCRA) y un contexto internacional más favorable para emergentes y commodities.

El alza de títulos públicos impulsó a la baja el riesgo a un nivel que lo deja muy cerca de una posible emisión de deuda soberana bajo ley Nueva York..

Igual, en la última rueda del mes, el riesgo país rebotó levemente hasta los 496 puntos básicos, en un contexto de bajas en los bonos soberanos en dólares en Wall Street.

A nivel bursátil, el S&P Merval cedió 0,4%, hasta los 3.199.554 puntos, aunque avanzó 1,1% en dólares y cerró en torno a los 2.142 puntos, reflejando el impacto de la caída del CCL (-1% a $1.493,58).

Las mayores bajas de la rueda fueron para Transportadora de Gas del Norte (-2,8%), Cresud (-1,9%) y Edenor (-1%), mientras las subas estuvieron encabezadas por Transener (+2,5%), Pampa Energía (+1,9%) e YPF (+1%).

En el balance mensual, el índice líder ganó 4,8% en pesos y 6,7% medido en dólares CCL.

Dentro del panel principal, las mayores subas de enero fueron para Telecom (+15,7%), BYMA (+15,5%) y Banco Macro (+12,7%).

En Wall Street, los ADRs argentinos cerraron con bajas generalizadas, en un clima internacional adverso.

Las caídas más pronunciadas fueron las de IRSA (-5,5%), Ternium (-4,9%) y Loma Negra (-4%). Aun así, en el acumulado del mes se destacaron Telecom (+16,1%), Tenaris (+15,3%) y Corporación América (+12,7%).

Los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de bajas en la última jornada, lideradas por el Global 2046 (-1,4%), el Global 2035 (-0,6%) y el Bonar 2029 (-0,5%).

Pese a ello, enero dejó subas de hasta 5,4%, como fue el caso del Global 2041.