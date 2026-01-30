Niños participaron de una jornada de lectura en Valle Hermoso

En el marco de la Escuela de Verano Municipal, se llevó adelante una Jornada de Lectura destinada a los niños que participan de la propuesta estival en Valle Hermoso.

La actividad formó parte del Plan Lectura Verano 2026 del Ministerio de Educación y contó con el acompañamiento de funcionarios municipales, quienes participaron del encuentro y respaldaron la iniciativa educativa.

Durante la jornada, los chicos compartieron espacios de lectura, juego e imaginación, reforzando el vínculo con los libros como herramienta de aprendizaje y disfrute. Desde la organización destacaron el trabajo de la Lic. Florencia Pérez, la Lic. Melisa Francisetti y el acompañamiento del EPAE La Falda, a través de la Lic. Valeria Kedikian.

La propuesta se inscribe dentro de las acciones que buscan fortalecer la alfabetización y el acceso a la lectura desde edades tempranas, aun en contextos recreativos como la escuela de verano.